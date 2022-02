«Per l’edilizia popolare nel 2022 verranno stanziati 35 milioni di euro, fondi che verranno suddivisi alle Arte e a 8 Comuni della Liguria che hanno alloggi di Erp e potranno intervenire direttamente sugli alloggi stessi. I fondi sono stati erogati su principi chiari che sposano il Pnrr, quali la progettualità e l’esecutività degli interventi».

Lo ha detto oggi l’assessore regionale all’Edilizia, Marco Scajola, facendo il punto insieme ai rappresentanti delle quattro aree del territorio di Arte, Ire e i sindacati degli inquilini, sulle opportunità e le possibilità di intervento in campo edilizio che si attiveranno con i fondi del Pnrr.

«Questi fondi si vanno quindi ad aggiungere al Superbonus del 110% e questo ci consentirà di intervenire in tempi brevi su tutti i 18.759 alloggi di edilizia popolare liguri – precisa Scajola – A questi si aggiungono i 45 milioni ottenuti da Regione Liguria con i tre progetti del bando Pinqua a Genova con 15 milioni per Begato, a Sanremo 15 milioni per il quartiere della Pigna e altri 15 milioni a Sarzana per Marinella. Tutti questi progetti prevedono la realizzazione di alloggi Ers e Erp con la riqualificazione economica e sociale di aree attualmente degradate. Si tratta di cifre mai impegnate prima, che vanno nella direzione specifica dell’intervenire e del riqualificare l’esistente, di costruire sul costruito».