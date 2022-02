Come tutti gli anni Eblig ha finanziato contributi a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane.

Gli interventi licenziati dal cda Eblig per il 2021 sono quattro: maternità per le lavoratrici dipendenti, carenza, contributo per iscrizione alla scuola materna, contributo per iscrizione all’asilo nido

«Per i lavoratori dipendenti sono previsti contributi per la maternità, per la carenza dei primi tre giorni di malattia, ai quali sono stati aggiunti contributi d’iscrizione per asili nido e per scuola materna. Tra gli interventi finanziati – spiega Piero Billò, vicepresidente Eblig – abbiamo aggiunto quest’anno un contributo d’iscrizione fino a 300 euro per i figli dei dipendenti che frequentano gli asili nido o la scuola materna».

Le domande potranno essere presentate entro il 30 aprile 2022 tramite la rete degli sportelli Eblig. Per assistenza nella compilazione ed eventuali dubbi, i lavoratrici e lavoratori potranno rivolgervi alla rete degli sportelli dell’artigianato, compreso lo sportello Uil, che raccoglierà le domande pervenute e si farà parte diligente nella trasmissione ad Eblig.

«Tutta la rete degli operatori dell’artigianato sarà impegnata nella promozione di questo strumento − dichiara Roberta Cavicchioli, responsabile sportelli Sanarti − in questo momento di crisi, riteniamo queste azioni uno strumento di vicinanza per le famiglie aventi diritto».