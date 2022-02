Ariel Dello Strologo è il candidato scelto dalle forze del centro-sinistra in vista delle prossime elezioni comunali di Genova.

Il nome ha messo d’accordo Articolo Uno, Demos, Europa Verde, è Viva, Linea Condivisa, Lista Crivello, Lista Sansa, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Possibile e Sinistra Italiana, che hanno indicato Dello Strologo come proprio candidato sindaco.

“Il percorso di questi mesi – si legge nella nota congiunta – ha consolidato la consapevolezza della necessità di un’alternativa per Genova che sappia mettere al centro la lotta alle crescenti disuguaglianze, promuovere un nuovo modello di sviluppo sostenibile, dare centralità alle nuove generazioni, raccogliere la sfida della transizione ecologica come motore di nuove opportunità e pensare alla cultura come elemento di sviluppo sociale. Siamo certi che la qualità della proposta politica per Genova e l’alto profilo del candidato sindaco che la incarna possano essere attrattori di un campo largo di forze politiche e sociali che condividono i nostri valori e si sentono radicalmente alternativi alla destra che governa la città”

Nei prossimi giorni la proposta politica del centro-sinistra sarà presentata alla città.