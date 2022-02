Continua il calo della quarta ondata in Liguria: su 8.148 classi nella nostra regione, oggi sono 124 quelle in quarantena: erano 1.830 a fine gennaio.

«In quel momento, è necessario sottolinearlo, le regole sulla quarantena per quanto riguarda le scuole erano diverse – osserva il governatore ligure, Giovanni Toti – ma si tratta comunque di un dato che conferma un deciso calo dei contagi per una delle fasce di età più colpita dal virus durante la quarta ondata. Cala anche il numero complessivo dei positivi e quello dei soggetti in sorveglianza attiva. Negli ospedali prosegue la diminuzione dell’occupazione dei posti letto, che calano di 15 unità: sono 530 i ricoverati totali, di cui 26 in terapia intensiva. Di questi ultimi, 15 non vaccinati e 11 vaccinati con comorbidità od ospedalizzati per patologie Covid correlate».

La piattaforma prenotovaccino, realizzata da Liguria Digitale, ha compiuto un anno: è stata resa disponibile al pubblico la sera di mercoledì 15 febbraio 2021, con l’avvio delle prenotazioni online per il vaccino della fascia over 90. «Fin dal primo giorno – commenta Toti – si sono registrati numeri altissimi, con migliaia di accessi gestiti con un sistema di coda flessibile che ha permesso alla piattaforma di non andare mai in down e garantire tempi di attesa brevi. Proprio per la semplicità d’uso, la piattaforma è stata scelta dal 60% degli utenti che hanno prenotato autonomamente, mentre le altre prenotazioni sono state fatte sempre sulla piattaforma, ma attraverso il call center, le farmacie, i medici di medicina generale e gli sportelli cup sul territorio».

Gli accessi totali alla piattaforma sono stati più di 6 milioni e 500 mila, il totale delle dosi prenotate tra prime, seconde e booster sono più di 3 milioni. Il numero totale delle chiamate ricevute dal call center è di oltre 410mila per oltre 116 mila prenotazioni effettuate.

«Negli ultimi 7 giorni, dal 10 al 16 febbraio, sono state oltre 2.700 le prime dosi e oltre 28.500 le terze dosi somministrate nella nostra regione – dice Toti – Per quanto riguarda la fascia tra i 5 e gli 11 anni, sono 24.653 i prenotati e 22.221 le persone già vaccinate. È necessario però ricordare che oltre 22 mila bambini liguri (il 27,5%) in quella fascia di età hanno contratto il virus negli ultimi sei mesi: questo significa che oltre il 55% è immunizzata».