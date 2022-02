C’è anche Villa Diana, sull’isola Gallinara, tra i 38 interventi finanziati dalla Conferenza delle Regioni con oltre 186 milioni (su un totale di 200) per il triennio 2021-2023. Le risorse sono destinate alla riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche nell’ottica dell’incremento dell’offerta turistico culturale, per alcuni interventi previsti dal Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali.

Il parere positivo è arrivato dopo l’ok della Commissione Cultura delle Regioni.

«Il riparto approvato – ha spiegato Ilaria Cavo assessore alla Cultura e coordinatrice della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni – riguarda 38 interventi in 16 Regioni. Tra questi, uno riguarda Villa Diana sull’isola della Gallinara con un impegno di 3 milioni di euro».

L’intervento in particolare consiste in opere di restauro conservativo, consolidamento statico, risanamento igienico, riqualificazione funzionale, adeguamenti alla normativa vigente e opere di allestimento espositivo e valorizzazione di Villa Diana sull’isola della Gallinara nel Comune di Albenga da destinare a “Centro di Documentazione per la Ricerca, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Archeologico dell’isola e dei Fondali Marini”.