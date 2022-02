La Città metropolitana ha riscontrato vizi di legittimità e rappresentazione cartografica non veritiera nella recente delibera comunale di Lavagna per la variazione del Piano regolatore.

Negli scorsi giorni la Città Metropolitana ha inoltrato al Comune di Lavagna alcune osservazioni relative alla recente Variante al Piano Regolatore Generale, adottata con la delibera del Consiglio Comunale n. 1/2022 avente a oggetto «Variante allo strumento urbanistico generale di iniziativa pubblica al sistema produttivo della piana del fiume Entella».

Sono due i punti che vengono contestati e che contestualmente vizierebbero la delibera comunale:

la prima osservazione evidenzia che la cartografia allegata non corrisponde al reale assetto di quella del Piano regolatore vigente di Lavagna, si tratta infatti di documentazione che riporta l’assetto cartografico del Prg del 1998, quindi antecedente all’approvazione della Variante in Conferenza dei servizi del 2013, pertanto non aggiornata alle modifiche nel frattempo approvate relative all’opera pubblica per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Entella. Inoltre, la nuova variante, proposta e approvata dal Consiglio Comunale a gennaio 2022, sempre a causa dell’utilizzo errato del superato Prg del 1998, evidenzia la mancata menzione delle specifiche disposizioni introdotte dal 2013 con il Prg vigente, ovvero la variante proposta dal Comune di Lavagna non fa menzione della nuova fascia “SD” relativa alle opere di mitigazione di rischio idraulico e alle integrazioni inserite nel testo normativo per quanto riguarda le esistenti zone residenziali e quelle polifunzionali.

La seconda osservazione è relativa ai tempi di pubblicazione in libera visione degli atti ed elaborati della Variante Urbanistica in oggetto, che, come appare dall’albo pretorio del comune, risultano essere pari a 15 giorni, dal 17/01/2022 al 01/02/2022, mentre per legge, trattandosi di variante ordinaria ad un Piano regolatore generale, il “Periodo di Pubblicazione” è stabilito con durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, a cui devono fare seguito altri 30 giorni durante i quali possono presentare osservazioni le associazioni sindacali e gli altri enti pubblici e istituzioni interessate.

«Alla luce delle osservazioni suddette – si legge in una nota della Città metropolitana – la delibera presenta vizi di legittimità importanti, oltre che cartografie non veritiere, comunque Città Metropolitana vuole ribadire che la vocazione agricola del territorio interessato non è assolutamente in discussione».

«La stessa consigliera metropolitana ai Lavori Pubblici Laura Repetto – prosegue la nota – ha evidenziato in una recente intervista la volontà dell’ente di voler mantenere in quella zona le eccellenze agricole e l’oasi faunistica attualmente presenti, limitandosi unicamente a realizzare una opera pubblica per la mitigazione del rischio idraulico che non avrà particolari ripercussioni ecologiche negative».