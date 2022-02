Sono iniziati i lavori per sistemare e riorganizzare l’area ex Alaggi in largo Ravenna, a Chiavari, consentendo così la realizzazione di un nuovo parcheggio.

L’intervento fa parte del progetto complessivo di riqualificazione di corso Colombo fino al sottopassaggio di via Tito Groppo, per una spesa pari a 190 mila euro.

«Verranno creati circa 35 stalli auto all’interno di un’area di 800 mq – spiega il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – Un’opportunità in più per parcheggiare in passeggiata mare a due passi dal centro. I lavori proseguiranno con la creazione di un’aiuola spartitraffico in largo Ravenna, aiuole verdi in corso Colombo, nuovi impianti di illuminazione e di raccolta delle acque meteoriche, la sistemazione di un tratto di pista ciclabile e di una parte del marciapiede di viale Tito Groppo. In contemporanea è stata anche aggiudicata la gara per la riqualificazione dell’area di via Preli e largo Canepa».