«Oggi le famiglie e le imprese sono in difficoltà per il caro energia. Voglio annunciarvi che il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni». Lo ha detto oggi il premier Mario Draghi, per la prima volta in visita a Genova.

Il riferimento è alle misure che il governo sta mettendo a punto per far fronte al rincaro dei costi dell’energia.

Il decreto, che potrebbe essere varato già la prossima settimana, dovrebbe portare nuovi aiuti contro il caro-energia e dovrebbe valere 4 miliardi di euro.