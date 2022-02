Giorno decisivo oggi per il futuro di Carige. Il cda di Bper delibererà l’offerta vincolante di acquisto dell’istituto ligure. E sempre oggi si riunirà il consiglio generale del Fondo Interbancario, principale azionista, con l’80% del capitale, di Carige. Negli ambienti finanziari si ritiene che l’offerta da Modena arrivi in giornata, con un giorno d’anticipo sulla scadenza. La due diligence da parte degli emiliani sui conti della banca ligure si sarebbe conclusa due giorni fa, con esito positivo.

Se il Fitd accetterà l’offerta, dovrà immettere in Carige 530milioni di euro e cedere l’80% del capitale azionario della banca al prezzo simbolico di un euro. Bper lancerà poi un’opa residuale per acquistare (per 70 milioni) il resto delle azioni, comprese quelle (8% ) in mano a Ccb, diventando proprietario dell’intero capitale.

Le azioni Carige, in una giornata disastrosa per le Borse europee (Ftse Mib alle 11 circa segna -3,71%) è in controtendenza mantenendosi sulla parità, dopo un avvio in rialzo (+0,33%).