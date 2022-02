La Camera di Commercio Riviere di Liguria propone un evento gratuito formativo intitolato “Non-Fungible Token (Nft) e Blockchain: sfide ed opportunità per marketing, arte, turismo e gamification“. La proposta è del Pid – Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio, che accompagna gli imprenditori verso la transizione 4.0.

«La Camera di commercio individua le tecnologie disponibili sul mercato a più alto valore aggiunto, ma si impegna a informare in modo semplice, con esempi concreti e con un punto di vista vicino agli imprenditori ed alle loro scelte – evidenzia il presidente Enrico Lupi – il nostro Punto Impresa Digitale risponde alle domande che ognuno ha nei confronti della transizione digitale. Un percorso che ancor prima di parlare di tecnologia è una rivoluzione culturale capace di supportare le aziende a fare ancora meglio ciò che fanno bene da sempre: il fare impresa».

«In particolare nel webinar verrà spiegato come si crea, compra e vende un Nft e quali sono le opportunità, sostenibilità e critiche tecniche attraverso casi studio ed applicazioni concrete – dichiara il segretario generale, Marco Casarino – la formazione è, in questo campo, più che mai fondamentale: proprio in questi giorni, Antonio Romeo, direttore di Dintec e coordinatore della rete Pid, ha reso noto che oltre il 63% delle imprese non introduce innovazione digitale per la difficoltà a reperire professionalità con skill qualificate. Solo un lavoratore su dieci ha skill 4.0 coerenti con le richieste del mondo produttivo».

L’incontro si svolgerà in diretta streaming il 10 febbraio alle 10:30.

Per l’iscrizione è necessario inviare un’email: digitalpromoter@rivlig.camcom.it

Programma

10:20 Apertura stanza virtuale ed accesso partecipanti

10:30 Saluti istituzionali

10:40 2025: se arte e cultura non avessero più bisogno degli esseri umani?

E. Molinari, team coordinator digital promoter Pid – Punto Impresa Digitale

11:00 Nft e Blockchain: come si crea, compra e vende un Nft. Opportunità, sostenibilità e critiche tecniche attraverso casi studio ed applicazioni concrete.

L’esperienza Crypto Art Unioncamere e Cciaa Riviere di Liguria, Gianluca Abbruzzese Imprenditore digitale fondatore e ceo di Lascò srl.

12:00 Conclusioni e spazio aperto per “Domande & Risposte”

Per maggiori informazioni cliccare qui.