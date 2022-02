«Stiamo crescendo, tutti gli indicatori mostrano che siamo in crescita e noi vogliamo crescere. Dal Governo, con il Pnrr abbiamo avuto notevoli risorse, possiamo contare su 6 miliardi già approvati che in gran parte verranno investiti in infrastrutture e abbiamo l’opportunità di disporre di altri 2 miliardi».

Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, questa mattina a Palazzo San Giorgio, rivolto al presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita a Genova.

«Vogliamo diventare il primo porto d’Europa totalmente decarbonizzato – ha aggiunto Bucci – costerà 1 miliardo ma pensiamo di farcela e essere all’avanguardia nella sostenibilità e questo comporta anche un vantaggio competitivo. Genova ridiventa strategica per l’economia nazionale, abbiamo dimostrato cosa vuol dire lavorare tutti insieme. Siamo pronti ad applicare lo stesso approccio a tutti i progetti della città».