Avvio positivo per le Borse europee mentre gli investitori attendono i i conti trimestrali delle società per valutare la ripresa economica di fronte all’attesa stretta di politica monetaria della Fed e, in prospettiva, della Bce. Atteso nel pomeriggio l’intervento della presidente della Bce Christine Lagarde alla Commissione Affari economici del Parlamento europeo. In Asia, intanto, i listini hanno vissuto una giornata in generale ribasso, compensato tuttavia dai guadagni messi a segno dalle Borse cinesi alla riapertura dopo le festivita’ del capodanno lunare. A Hong Kong, tuttavia, i titoli tech hanno perso terreno appesantiti da Alibaba (-5%)con Softbank (+5% a Tokyo) che potrebbe vendere parte della propria quota nel gruppo.

In avvio Francoforte segna +0,8%, Parigi +0,51%, Londra+0,54%), Madrid +0,66%, Milano +0,44%.

A Piazza Affari Stellantis recupera l’1,4% e spinge anche la holding Exor (+1,22%). Intesa Sanpaolosegna + 0,86%. Resta ancora in coda Saipem (-2,14%) d

Poco mosso il petrolio: il future marzo sul Wti è sotto i 92 dollari al barile (-0,37% a 91,97) e quello aprile sul Brent è ha 93,29 dollari (+0,02%).

L’euro perde terreno a 1,1429 da 1,1448 venerdì in chiusura