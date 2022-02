Avvio in marginale ribasso per la Borsa di Milano il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,06%. Tra i titoli in rialzo Tenaris (+0,88%) e Unicredit (+0,73%). In calo Interpump Group (-2,06%), Nexi (-1,66%) e Amplifon (-1,46%).

Incertezza anche nei mercati europei: Londra ha aperto in rialzo dello 0,1% mentre, nel giorno del direttivo della Bce, Parigi è partita piatta, con Francoforte in calo dello 0,3%.

In Asia Borse cinesi, Hong Kong e Taiwan ancora chiuse per festività. Tokyo ha concluso la seduta con un calo dell’1,06% anche per il dato Pmi servizi in Giappone debole a causa dell’aumento dei contagi Covid.

Quotazioni del petrolio in calo con il greggio Wti di riferimento che torna sotto gli 88 dollari a 87,78 dollari al barile (-0,54% rispetto al prezzo di ieri sera a New York). In calo anche il Brent a 89,06 dollari al barile (-0,46%).

Nei cambi euro in lievissimo calo, scambiati a 1,1291 dollari con un calo dello 0,124% e a 129,38 yen (-0,08%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 137 punti base (+0,39%), il rendimento è a +1,37%.