Apertura la Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo Ftse Mib segna un +0,78% a quota 27.023 punti. Perde ancora Saipem, dopo il crollo di ieri: -7,14%, ma sono pochi i titoli in negativo. Guadagnano Nexi (+3,18%), Ferrari (+2,76%) e Buzzi Unicem (+2,58%).

Anche le Borse europee aprono in rialzo. Parigi +0,76% con il Cac 40 a quota 7.052 punti. Francoforte +0,97% con il Dax a quota 15.620 punti. Londra +0,90% con il Ftse 100 a 7.531 punti.

Le Borse asiatiche ancora a ranghi ridotti per il capodanno cinese confermano il trend positivo dell’avvio della settimana. Tokyo ha terminato a +0,28%.

Tra i macro attesi la diffusione dei dati pmi manifatturiero di Spagna e Italia (preliminari) ma anche di Francia, Germania, Area euro, Regno Unito e Stati Uniti (definitivi). In Italia poi l’Istat diffonde la stima provvisoria dei dati su occupati e disoccupati di dicembre 2021.

Prezzi del petrolio in rialzo anche per la tensione tra Russia e Ucraina. Domani prevista la riunione dei Paesi Opec+ per decidere sull’aumento di produzione. Il Wti dale a 88,46 dollari (+0,4%). Il Brent cresce della stesa percentuale a 89,57 dollari.

Nei cambi l’euro è poco mosso in avvio di giornata, scambiato a 1,1242 dollari (+0,05%) e a 129,33 yen (-0,01%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto in lieve aumento a 132 punti base. Il rendimento è a +1,30%