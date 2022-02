Avvio in rialzo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,35% a 26.761 punti.

Tra i titoli in evidenza Banco Bpm (+1,45%), Stellantis (+1,13%) ed Eni (+1,08%), in calo Diasorin (-1,2%), Stmicroelectronics (-1,07%) e Inwit (-0,74%).

Avvio in cauto rialzo per le Borse europee che continuano a guardare con attenzione agli sviluppi della crisi ucraina. A Francoforte l’indice Dax avanza dello 0,07% a 15.278 punti, a Parigi il Cac 40 sale dello 0,07% a 6.951 punti mentre a Londra il Ftse 100 cresce dello 0,29% a 7.559 punti.

Seduta nervosa per le Borse asiatiche, in ordine sparso ma con una prevalenza di segni meno mentre la crisi in Ucraina continua a tenere sulle corde gli investitori. Tokyo ha chiuso in calo dello 0,4%.

Ad accentuare la volatilità, in una giornata priva di grandi spunti sul fronte macroeconomico, sono circa 2,2 trilioni di dollari di opzioni che scadono oggi.

Petrolio in lieve calo in avvio di giornata: il Wti passa di mano a 91,28 dollari al barile (-0,52%), il brent e’ trattato a 92,54 dollari (-0,46%).

Nei cambi euro stabile in avvio di giornata sul dollaro a quota 1,1368 in rialzo dello 0,06%.

Contro lo yen è scambiata a 130,93 yen (+0,27%).