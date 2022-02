Apre il negozio online di BioTigullio5Terre, il progetto nato dalla passione della famiglia Amantini (Massimiliano, Barbara, Gaia ed Emanuele) per raccontare il territorio del Tigullio, delle Cinque Terre e degli entroterra.

Una grande vetrina che ha messo online più di 100 realtà, soprattutto agricole e agrituristiche, nel giro di due anni. Nel sito anche notizie, eventi, ricette del territorio.

«Dopo il grande riscontro ottenuto – spiega Massimiliano Amantini – abbiamo voluto fare un passo in avanti. Il nostro negozio non fa altro che mettere in vendita prodotti delle realtà territoriali già presenti sul sito vetrina. Inoltre, la sensibilità del progetto, non solo aspira a fare rete, aiutando le piccole realtà territoriali a farsi conoscere e vendere i loro prodotti, ma anche a non creare ulteriore impatto in termini di inquinamento. BioTigullio5Terre ha studiato come poter spedire le merci ridando vita agli imballi già usati. Ci rechiamo settimanalmente a recuperare imballi, che diventano con noi, eco imballi, presso negozi, magazzini, supermercati del Tigullio che altrimenti conferirebbero nei cassonetti della nettezza urbana. E poi smaltiti».