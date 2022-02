Axpo ha rivelato il nuovo aspetto della sua brand identity. Per Axpo, il più grande produttore svizzero di energia rinnovabile, trader internazionale di energia e leader nella commercializzazione di energia fotovoltaica ed eolica, la nuova brand identity ha l’obiettivo di mostrare la prontezza nell’affrontare le sfide di domani.

L’azienda ha dedicato gli ultimi mesi a immaginare il futuro, a riflettere sul suo ruolo nel percorso verso un mondo “carbon free” e su come accompagnare i clienti nelle sfide che attendono l’intero sistema socio-economico. oltre a confermare il proprio impegno nel proporre soluzioni sempre più innovative e disegnate su esigenze anche molto specifiche, Axpo ha ripensato alla sua stessa immagine, tracciandone una che ne rappresenti al meglio missione e posizionamento nel panorama energetico. L’obiettivo è identificarsi con immediatezza come partner di energia più adeguato per affrontare tutti i cambiamenti del mercato.

La brand identity di Axpo vive questo rinnovamento dopo più di 20 anni. Un cambio che riflette prospettiva e valori legati alla sostenibilità, all’innovazione e all’affidabilità.

Commentando la nuova immagine di Axpo, il ceo del Gruppo Christoph Brand ha detto: «I cambiamenti sul mercato, tra i nostri clienti e sul mercato del lavoro – in definitiva nell’intero settore energetico – si stanno verificando più rapidamente e intensamente che mai. Quindi, anche noi abbiamo il compito di diventare più rapidi, più flessibili e più proattivi. Oggi non siamo più la Axpo di 20 anni fa. Vogliamo dimostrarlo tramite la nostra nuova brand identity».

«Rivedere in chiave moderna la propria immagine significa essere consapevoli del presente e rivolgere lo sguardo al futuro – ha commentato Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia − affianchiamo imprese e persone certi della solidità del Gruppo ma proponendo azioni orientate agli scenari che verranno. Questa nuova brand identity unisce storia e modernità, volontà di tenere le basi salde per lanciarsi con convinzione nelle prossime evoluzioni del mondo dell’energia».

Un logo che vuole essere dinamico, colori freschi e immagini accattivanti. La nuova “x” nel logo è particolarmente suggestiva e simboleggia l’energia che scorre, mentre la sua forma distintiva riflette la stabilità ed esperienza di lunga data.

La nuova brand identity è un’ulteriore espressione della strategia aziendale di Axpo concentrata su tre pilastri: il ruolo di leader nella transizione a un futuro privo di CO2 in Svizzera;

La volontà di rafforzare l’attività di energy trading internazionale focalizzata sulle esigenze dei clienti;

Continuare nel lavoro di espansione delle energie rinnovabili. Nel fotovoltaico, per esempio, Axpo ha fissato l’obiettivo ambizioso di aumentare la capacità installata di 10 GW entro il 2030.