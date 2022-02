In relazione alla chiusura della Galleria delle Ferriere, che collega l’Alta Valbisagno alla Val Fontanabuona, per garantire il servizio di Guardia Medica per i cittadini di Lumarzo, fino al termine lavori la centrale operativa di riferimento sarà quella di Lavagna, contattabile al numero 0185 37 10 20.

L’iniziativa dedicata ai residenti di Lumarzo, che rientrano tra gli assistiti di Asl3, è frutto di una intesa tra Asl3, Asl4, 118, Fedesanità Anci e i sindaci.

Le chiamate che dovessero giungere alla Centrale operativa di Genova saranno comunque gestite attraverso un reindirizzamento della richiesta.