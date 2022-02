La direzione sanitaria di Asl 5 comunica che l’ospedale San Bartolomeo di Sarzana torna Covid–free.

Nello specifico: è stato ripristinato il reparto di Medicina del 1° piano; sono stati aboliti i percorsi differenziati e individuate aree buffer per l’isolamento temporaneo dei pazienti Covid positivi nel pronto soccorso; è stato ripristinato il reparto di Chirurgia Multispecialistica del 2° piano (edificio A5) per l’attività di ricovero programmato chirurgico; da domani, 1 marzo 2022, verrà gradualmente ripresa l’attività chirurgica programmata su tre sale e quella dei ricoveri chirurgici programmati in regime di Week Surgery (dal lunedì al sabato, ore 14) con dotazione iniziale di 14 posti letto e successivo incremento in itinere; da domani, chiusura della Uti (Unità di Terapia Intensiva) dedicata ai pazienti Covid e ricovero di eventuali pazienti Covid che necessitano di assistenza ventilatoria invasiva nei 4 posti letto riservati nella Uti dell’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia.

È stata, inoltre, stabilita anche la ripresa dell’attività chirurgica all’ospedale Sant’Andrea della Spezia con il ripristino delle sedute operatorie programmate.

Inoltre, sempre da domani, 1 marzo 2022, come in tutta la Liguria, anche in Asl 5 entrano in vigore i nuovi codici colore dei pronto soccorso, che passano da quattro a cinque.