L’Ente bilaterale dell’artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali della Liguria, ha stanziato circa 300 mila euro per le imprese e i loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia, per gli interventi realizzati nel 2021. Le imprese e i lavoratori liguri potranno iniziare da oggi a presentare domanda per ricevere un contributo.

Per quanto riguarda le imprese, saranno erogati contributi fino a 1.000 euro per “incremento e mantenimento occupazione”; 700 euro per la “maternità” e in misura percentuale per “eventi eccezionali”, “sicurezza”, “qualità e innovazione” e “riduzione premio Inail”. È stata confermata anche una misura di “incentivi a favore delle imprese colpite dal Covid-19”, per le imprese i cui titolari, soci e dipendenti siano risultati positivi al Covid-19 o sottoposti a quarantena e abbiano dovuto sospendere quindi l’attività.

«Grazie anche all’intervento della Regione Liguria – commenta Luca Costi, presidente dell’Ente Bilaterale – riusciamo a stanziare, oltre la cassa integrazione, una cifra importante per aiutare gli artigiani liguri con dipendenti: un segnale che testimonia la volontà delle associazioni artigiane e sindacali di stare sempre al fianco delle imprese e dei loro dipendenti, a partire dai loro strumenti».

Per i lavoratori dipendenti sono previsti contributi per la maternità, per la carenza dei primi tre giorni di malattia, ai quali sono stati aggiunti contributi d’iscrizione per asili nido e per scuola materna. «Tra gli interventi finanziati – spiega Piero Billò, vicepresidente Eblig – abbiamo aggiunto quest’anno un contributo d’iscrizione fino a 300 euro per i figli dei dipendenti che frequentano gli asili nido o la scuola materna».

«Le domande di contributo – chiarisce Laura Viacava, direttore Eblig – potranno essere presentate gratuitamente fino al 30 aprile 2022 agli sportelli dell’Ente presso le sedi delle associazioni artigiane e sindacali o direttamente online seguendo le procedure sul nostro sito».