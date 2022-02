È stato inaugurato oggi ad Arma di Taggia il nuovo parcheggio intitolato a Beckman Henry Herman e situato nel viale delle Palme: 150 posti auto gratuiti oltre a quattro posti riservati alle persone disabili. L’importo complessivo dell’opera è stato di 770 mila euro, di cui 470 mila euro dal Fondo Strategico regionale.

Sono stati realizzati una struttura sopraelevata con pilastri incamiciati e un solaio in cemento armato per avere a disposizione 96 posti auto al piano terra e 54 nel piano superiore. I lavori sono stati consegnati il 27 dicembre del 2019 e si sono conclusi nel settembre scorso 2021. Il Comune ha finanziato anche la realizzazione della pavimentazione al piano superiore, il rifacimento della scaletta esistente di collegamento e piccole opere per integrare la struttura con il Viale delle Palme. Il parcheggio ora risulta aperto e utilizzabile dagli utenti come sosta libera.

«L’opera – spiega il sindaco di Arma di Taggia Mario Conio – oltre a offrire un servizio al pubblico, ha consentito un’importante riqualificazione dell’area. Grazie al generoso gesto di Beckman Henry Herman, il Comune di Taggia ha potuto realizzare l’attuale viabilità e destinare a parco urbano – oggi dotato di una nuova infrastruttura destinata a parcheggio pubblico – una consistente porzione di territorio urbano».