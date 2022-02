ARcom organizza il corso base dogane “Import-Export senza più segreti”, con la direzione scientifica dell’avv. Sara Armella e la docenza di professori, avvocati e professionisti con comprovata esperienza in materia doganale.

Il corso inizierà il 21 febbraio e terminerà in giugno. Sarà fruibile in due modalità: diretta streaming mediante piattaforma Cisco Webex o in qualunque momento mediante la piattaforma didattica di Arcom. È articolato in 60 ore, dedicate ai temi fondamentali del commercio internazionale: normativa doganale, classifica, origine preferenziale e non, Made in Italy, valore, Incoterms®, Iva internazionale, accise, export control, sanzioni, con 15 ore di workshop, dedicate a simulazioni e casi pratici. Sarà fruibile in due modalità: diretta streaming mediante piattaforma Cisco Webex o in qualunque momento mediante la piattaforma didattica di Arcom. Il corso è dedicato a chi desidera approfondire gli aspetti fondamentali del diritto doganale, imprenditori, dirigenti, manager, responsabili legali e amministrativi, customs ed export manager, responsabili della supply chain, commercialisti, avvocati, consulenti per l’estero e neolaureati. Sono riconosciuti 60 crediti formativi per i commercialisti. Il corso è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense per gli avvocati. Inizio lezioni 21 febbraio 2022

ARcom Formazione è una società di consulenza e formazione specializzata in commercio internazionale e diritto doganale.

Per maggiori informazioni clicca qui