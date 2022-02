Ansaldo Energia si è aggiudicata un contratto di durata ventennale per la manutenzione delle turbine a gas della centrale elettrica “6th October”, di proprietà di Cairo Electricity production company, sita nella periferia industriale del Cairo.

L’impianto è composto da una fase a ciclo aperto e una a ciclo combinato, realizzate da Ansaldo Energia a partire dal 2014.

Le due fasi sono equipaggiate ciascuna con quattro turbine a gas AE 94.2 realizzate nel sito di Ansaldo Energia, a Genova. Le turbine erano già coperte da due contratti di service “frame agreements” in scadenza.

Il nuovo accordo è un contratto long term service agreements “chiavi in mano” e copre tutte le otto turbine a gas della centrale, prevedendo la fornitura completa di parti, le attività di service per manutenzione programmata, la riparazione palette, i ricambi, la strumentazione e le attività di formazione del personale locale che opera in centrale.

«Il service è un asset strategico per Ansaldo Energia, che rafforza ulteriormente rapporti consolidati con clienti strategici e apre la strada per continuare a migliorare i nostri prodotti», afferma Giuseppe Marino, amministratore delegato di Ansaldo Energia, commentando questa firma.

«Il raggiungimento di questo obiettivo ha per noi un valore strategico: significa infatti un concreto apprezzamento da parte di Cairo Electricity Production Company del nostro lavoro, tanto da confermarci per la manutenzione del “cuore” del loro impianto − afferma Stefano Gianatti, executive vicepresident for Global Service di Ansaldo Energia − l’acquisizione di questo contratto dimostra inoltre come il Service sia un asset strategico per la nostra azienda: la capacità di essere scelti come partner di lungo termine per la manutenzione di asset critici come le turbine a gas è un evidente riconoscimento della nostra professionalità e delle nostre competenze, in un settore estremamente competitivo. Siamo lieti di aver corrisposto alle loro aspettative».