Arriva Albenga in tavola un evento volto a promuovere e valorizzare i cosiddetti “4 di Albenga” e i prodotti del territorio.

L’iniziativa si svolgerà in quattro settimane a tema così suddivise:

“Il carciofo spinoso” – da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile

“L’asparago violetto” – lunedì 18 aprile a domenica 24 aprile

“Il pomodoro cuore di bue” – lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno

“La zucchina trombetta” – lunedì 29 agosto a domenica 4 settembre

Durante le settimane, che hanno lo scopo di valorizzare il prodotto promosso, il sabato (2 aprile, 23 aprile, 4 giugno, 3 settembre) in piazza IV Novembre si svolgerà un evento enogastronomico organizzato a cura dell’Amministrazione in collaborazione con le Associazioni di Categoria operative sul territorio. Saranno coinvolte tutte le realtà commerciali di somministrazione di cibi e bevande che, per l’occasione, durante tutta la settimana prepareranno piatti, aperitivi, gusti di gelato che avranno come protagonista il prodotto che caratterizzerà ogni settimana stessa.

Spiega Ilaria Calleri consigliere delegato alla valorizzazione dei prodotti del territorio: «Il fine di questo evento è la promozione dei prodotti del territorio che passa anche attraverso i tanti locali e ristoratori che, oltre ad aver creduto nella nostra città, hanno deciso di inserire all’interno del loro menù ricette e ingredienti locali valorizzandoli. Albenga è da sempre una realtà di grande tradizione agricola e, negli ultimi anni è cresciuta molto in particolare dal punto di vista turistico. Come Amministrazione vogliamo sviluppare sempre più questo settore che ha ancora ampie potenzialità di crescita in particolare nel settore enogastronomico. Il turismo e la realizzazione di eventi ad hoc, infatti, sono sicuramente il modo vincente per far conoscere in larga scala le nostre straordinarie eccellenze e le numerosi attività presenti sul territorio».

L’amministrazione sta anche portando avanti il progetto che vedrà attribuire la De.Co. a prodotti e ricette della nostra tradizione in modo che chiunque venga ad Albenga, che sia turista o meno, possa trovare non solo nelle aziende, ma anche nei nostri locali queste nostre eccellenze.

Marta Gaia assessore agli Eventi e Silvia Pelosi assessore all’Agricoltura aggiungono in na nota congiunta: «La valorizzazione dei prodotti tipici del territorio deve passare anche attraverso il tessuto economico e commerciale. Ognuno deve essere promotore delle peculiarità della nostra città. Questa serie di eventi va in questa direzione e le attività che parteciperanno saranno sponsorizzate sui canali del Comune».

Le attività commerciali (ristoranti, bistrot, trattorie, gelaterie, bar e birrerie) che intendono aderire all’iniziativa potranno farlo presentando il modulo reperibile sul sito del Comune di Albenga all’ufficio protocollo a mano o via mail (protocollo@pec.comune.albenga.sv.it) entro il 14 marzo ore 12.