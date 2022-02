Il pozzo di San Fedele, ad Albenga, potrebbe essere dismesso. Il tema è stato trattato ieri, dopo le criticità dei giorni scorsi, in un incontro tra il sindaco Riccardo Tomatis, il consigliere delegato alle frazioni di San Fedele e Lusignano Raiko Radiuk, i tecnici del Comune di Albenga, APS, Acquedotto San Lazzaro, i tecnici della Provincia, Asl.

«L’Asl – spiega Tomatis – ha evidenziato che, anche durante gli ultimi problemi che hanno reso necessaria un’iperclorizzazione dell’acqua, non si sono mai verificate situazioni di pericolo per la salute dei cittadini. Nell’ambito degli interventi di interconnessione dei punti di captazione dell’acqua sul territorio posti in essere da acquedotto San Lazzaro è emersa l’opportunità, tuttavia, di dismettere il pozzo di San Fedele e collegare le frazioni (San Fedele e Lusignano) con il pozzo di Negiaire che presenta una qualità dell’acqua migliore».

I soggetti interessati stanno dando il via all’iter necessario per eseguire questo intervento.