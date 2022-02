La seconda edizione di Sempre aperti a donare arriva a Genova, dove McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald doneranno 100 pasti caldi a settimana ad alcune strutture caritative del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà, convenzionate con Banco Alimentare Liguria.

Il ristorante McDonald’s di via Sottoripa sarà coinvolto da vicino nel progetto: il team di lavoro del ristorante si occuperà della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti all’Afet Aquilone Onlus e all’Associazione Mondo Amico.

Le donazioni nella città di Genova, nella cui provincia McDonald’s conta 5 ristoranti, fanno parte di Sempre aperti a donare, l’attività proposta anche quest’anno da McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare. L’iniziativa è stata lanciata per la prima volta lo scorso anno, con l’obiettivo di dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza, come quello affrontato durante il lockdown a causa della pandemia. Quest’anno l’azienda e la sua fondazione rinnovano la proposta, nella consapevolezza che certe emergenze non cessano mai di essere tali, rilanciando l’obiettivo: 150 mila pasti donati, in 150 Comuni italiani entro la fine di marzo 2022.