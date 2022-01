L’inclusione o meno delle royalties nel valore in Dogana, la recente giurisprudenza sui diritti di licenza, i metodi per la semplificazione del valore e l’iter autorizzativo: queste le tematiche principali che verranno affrontate nel webinar organizzato da LCA che si terrà giovedì 10 febbraio con inizio alle ore 17.

Lorenzo Ugolini e Valeria Baldi forniranno alle imprese che importano prodotti sottoposti a royalties gli strumenti e le conoscenze per importare in sicurezza evitando contestazioni in materia di valore, ed esamineranno le condizioni in presenza delle quali il pagamento di royalties comporta la tassazione in Dogana; un focus verrà inoltre dedicato ai metodi di semplificazione del valore cui possono accedere le imprese, qualora sia necessario valorizzare le royalties versate al momento dell’importazione.

Il webinar avrà una durata di circa 60 minuti e terminerà con una sessione dedicata alle Q&A.

Clicca qui per la registrazione.