Unoenergy ha siglato con Intesa Sanpaolo un nuovo programma di welfare per gli oltre 500 dipendenti delle aziende controllate del gruppo. Unoenergy, nata nel 2003, con sede operativa a Sanremo, è oggi uno dei principali operatori privati per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e servizi di efficientamento energetico. Conta oltre 350 mila clienti, con un fatturato nel 2021 di 928 milioni di euro, e offre supporto attraverso 70 point e diverse sedi commerciali distribuite in modo capillare sul territorio nazionale.

L’energia resta il core business, ma lo sguardo è rivolto a un futuro più green e sostenibile: dalle energie rinnovabili alle comunità energetiche, dalla mobilità elettrica all’efficientamento degli impianti, senza dimenticare la costante e continua ricerca delle migliori offerte gas e luce per casa, condominio e business.

Il piano di welfare siglato con Intesa Sanpaolo riguarda l’accesso alla piattaforma digitale Welfare Hub, fruibile tramite pc, tablet, smartphone e app dedicata. Ciascun dipendente di Unoenergy beneficerà di un credito welfare spendibile in beni e servizi (flexible benefit) presso numerosi partner selezionati, potrà acquistare a prezzo scontato beni e servizi di società terze convenzionate – anche in assenza di credito welfare – e sottoscrivere prodotti e servizi della banca stessa a condizioni agevolate.

Purificacion Valiente, direttrice delle Risorse Umane del Gruppo Unoenergy, annuncia così l’iniziativa: «Consapevoli e convinti della naturale ripercussione che un contesto lavorativo appagante ha sulla produttività e la fidelizzazione, la scelta della piattaforma di welfare aziendale di Intesa Sanpaolo è la conclusione di un’analisi ponderata, supportata anche dall’esito di un sondaggio interno, con la partecipazione anonima di oltre 400 collaboratori, e dal rapporto di reciproca fiducia istaurato negli anni con Intesa Sanpaolo».

Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, commenta: «Il Gruppo Unoenergy, come noi, crede nella valorizzazione delle proprie persone per continuare a crescere, con un’operazione che rientra nel piano più ampio della banca per dare supporto agli investimenti legati al Pnrr. La nostra convinzione è che il welfare aziendale abbia un ruolo di assoluto rilievo nell’integrazione del welfare state, ancor più nel contesto pandemico che stiamo tuttora vivendo, generando valore per le aziende e per i dipendenti. Guardando in prospettiva, il welfare aziendale sarà sempre più un elemento di stimolo al sistema produttivo nell’ambito delle relazioni industriali, e contribuirà a migliorare il clima aziendale e accrescere il ruolo sociale delle imprese, favorendo il benessere delle persone e più in generale della collettività».