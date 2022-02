Il ministero del Turismo ha definito i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli interventi del settore turismo di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale nell’ambito del Pnrr (Misura M1C3-25, intervento 4.2.5 e Misura M1C3-33).

Gli incentivi sono alternativi a quelli previsti all’art. 1 del decreto legge 152/21 (contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2024) e sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, ma anche alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Sono ammissibili agli incentivi questi interventi:

a) interventi di riqualificazione energetica delle strutture, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;

b) interventi di riqualificazione antisismica;

c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

d) interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);

e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;

f) interventi per la digitalizzazione;

g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi;

h) interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma del contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato.

Il contributo diretto alla spesa per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), è pari a:

a) 25% per le imprese di dimensione micro;

b) 20% per le imprese di piccola dimensione;

c) 15% per le imprese di media dimensione;

d) 5% per le imprese di grande dimensione;

Per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, il contributo diretto alla spesa è riconosciuto alle sole Pmi, ed è pari a:

a) 15% per le imprese di micro e piccola dimensione;

b) 5% per le imprese di media dimensione.

Il tasso d’interesse da applicare al finanziamento agevolato è pari allo 0,50% annuo.

I programmi di investimento devono essere evviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo e riguardanti spese ammissibili, al netto dell’iva, non inferiori a 500 mila euro e non superiori a 10 milioni.

Le spese ammissibili sono:

a) servizi di progettazione, nella misura massima del 2%;

b) acquisto suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo ammissibile del Programma d’investimento;

c) acquisto fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo complessivo ammissibile del Programma d’investimento;

d) acquisto macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

e) spese per la digitalizzazione, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.

La durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e devono allegare alla domanda di incentivo la delibera di finanziamento.

La Banca finanziatrice è scelta dall’impresa che intende presentare domanda di incentivo nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato nei siti istituzionali del ministero, dell’Abi e di Cdp.

Gli incentivi sono concessi sulla base di procedura valutativa a sportello.

Il finanziamento agevolato deve essere associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata erogato dalla Banca finanziatrice. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario costituiscono insieme il finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto.

Il finanziamento, insieme al contributo alla spesa e all’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, non può essere superiore al 100% dei costi e delle spese ammissibili.