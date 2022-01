Alla luce degli ultimi dati, il mercato immobiliare a livello nazionale confermerà il trend positivo che lo ha caratterizzato nel corso del 2021. Soprattutto il segmento residenziale – afferma Fabiana Megliola, responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – registrerà transazioni non lontane dai volumi attesi per l’anno appena trascorso e prezzi in aumento grazie alla spinta che arriva, ancora una volta, dal mercato del credito. Quest’ultimo, nonostante il rialzo atteso dei tassi, offrirà ancora prodotti convenienti. Il segmento dell’abitazione principale resta quello più dinamico”. In Liguria, però, i prezzi restano fermi, e in Provincia della Spezia sono in calo.

GRANDI CITTA’ PREVISIONI PREZZI 2022

Bari Da 1% a 3%

Bologna Da 2% a 4%

Firenze Da 2% a 4%

Genova 0%

Milano Da 2% a 4%

Napoli Da 0% a 2%

Palermo Da 1% a 3%

Roma Da 0% a 2%

Torino Da 0% a 2%

Verona Da 1% a +3%

Previsioni andamento prezzi immobiliari 2022

LIGURIA

Variazione % prevista

Min Max

GENOVA 0 0

IMPERIA 0 0

LA SPEZIA -3 -1

SAVONA 0 0