La scuola è un luogo prezioso, che ha nei suoi intenti non solo l’istruzione, ma anche l’educazione e la formazione dei suoi studenti e delle sue studentesse. Gli insegnanti sono la linfa vitale di questo processo di formazione; a loro spetta il compito di educare, formare, accompagnare gli studenti in quel meraviglioso viaggio interiore alla scoperta di sé e del mondo, ed è per questo che il Teatro dell’Ortica rinnova l’offerta di un corso di alta formazione dedicato a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado.

Un percorso a matrice teatrale, con un focus sulla comicità come strumento educativo, proprio per sperimentare nuovi metodi e metodologie che possano promuovere nuove consapevolezze di sé e del proprio ruolo e ri-attivare risorse sopite guardando a se stessi – e come singolo e come parte di un gruppo – con autenticità.

Il corso è finalizzato a potenziare la consapevolezza di sé, del proprio corpo, delle proprie emozioni e del proprio modo di essere in relazione con l’altro; favorire l’espressione delle risorse creative; potenziare la capacità di lavorare in gruppo. Potenziare le competenze nei contesti di insegnamento/apprendimento attraverso l’acquisizione di tecniche mutuate dal teatro comico con un focus sulle dinamiche relazionali.

Le docenti del corso saranno Ilaria Piaggesi, attrice, operatrice pedagogico-teatrale, Teatroterapeuta, laureata in Scienze e tecniche psicologiche, ed Eleonora D’Urso, attrice, regista, docente di teatro comico, educatrice, operatrice pedagogicoteatrale, laureata in Scienze pedagogiche e dell’educazione. Per modalità di iscrizione e il calendario delle lezioni, consultare il sito del Teatro dell’Ortica. Termine ultimo per le iscrizioni: venerdì 14 gennaio