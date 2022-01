Il Comune di Sarzana ampia i criteri di accesso al bando per l’ottenimento dei voucher a disposizione delle famiglie sarzanesi per coprire i costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi e proroga la scadenza delle domande alle 12 del 26 febbraio 2022.

Il bando, pubblicato all’albo pretorio, segue le linee di indirizzo emanate dalla giunta Ponzanelli con lo scopo di “agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse per sostenerle nelle spese di iscrizione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro Parallelo CIP”, scongiurando così l’abbandono della pratica sportiva per tanti bambini e ragazzi.

I fondi verranno erogati sotto forma di voucher alle famiglie residenti nel Comune di Sarzana con figli, di età compresa tra i 6 e i 16 anni anni e ai giovani con disabilità che rientrano nella fascia tra i 6 e i 26 anni, e che dichiarano un valore Isee compreso tra zero e 24 mila euro nel caso di famiglie con un massimo di tre figli, oppure un valore Isee compreso tra zero e 35mila euro nel caso di famiglie con quattro o più figli.

I figli per i quali si chiederà il voucher dovranno essere iscritti, per l’anno sportivo 2021/2022, a una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Registro Coni o al Registro CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse Associazioni e Società sportive risultanti dai Registri Coni e CIP.

Il valore massimo del voucher assegnato sarà di 150 euro per un nucleo famigliare con un figlio; 200 euro per nucleo familiare con due figli, 250 euro per nucleo famigliare con tre figli; per i nuclei familiari con quattro figli o più ulteriori sono previsti ulteriori 150 euro fino a un massimo erogabile di 400 euro. Al termine del periodo utile alla presentazione delle domande il Comune redigerà una graduatoria che sarà a scorrimento fino a esaurimento dei fondi stanziati.

La modulistica è consultabile, insieme al bando, sul sito dell’ente www.comunesarzana.gov.it, nella sezione Politiche Sociali – Welfare; la domanda, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente, anche a mezzo pec all’indirizzo: protocollo.comune.sarzana@postecert.it ; nel caso di domande spedite a

mezzo posta farà fede esclusivamente la data e l’orario di protocollazione.