Il Comune di Sarzana ha affidato i lavori in via Ronzano per il rifacimento e all’implementazione dell’impianto antincendio per la sicurezza dell’area artigianale e delle attività presenti, oltre al rifacimento integrale del manto di asfalto.

L’appalto è stato assegnato con procedura negoziata alla ditta GBT Costruzione srl che ha offerto un ribasso del 18,10% rispetto all’importo di base, per 178.290 euro.

«L’intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi – insiste nel comprensorio di cui al PIP (Piano Industriale Particolareggiato) di via Ronzano in virtù della convenzione stipulata nel 2003 tra la società Sviluppo Aree Artigianali Sarzana (oggi cessata) e vari imprenditori. La convenzione, di fatto, ha lasciato a carico del Comune di Sarzana oltre alla via oggi oggetto di intervento, anche i servizi di urbanizzazione relativi a impianti di illuminazione pubblica, rete fognaria, acque meteoriche e la gestione dell’impianto antincendio. Quest’ultimo, nel tempo, ha subito numerose rotture con conseguente usura del manto stradale e allagamenti vari che hanno arrecato molti disagi agli utenti. Questa amministrazione ha quindi deciso, concordando i lavori con un gruppo di imprenditori che nell’area hanno la loro attività, di intervenire non più con soluzioni tampone, peraltro onerose e poco efficaci, ma con un intervento radicale di rifacimento dell’impianto antincendio a garanzia della pubblica e privata incolumità. Abbiamo anche scelto di investire una somma consistente nel rifacimento integrale del manto stradale per risolvere un problema ormai annoso».