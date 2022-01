Un contributo straordinario di 3 mila euro a ciascuna associazione cittadina di Protezione civile a sostegno delle attività che stanno costantemente svolgendo sul territorio nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria è stato deliberato dall’amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure nei confronti dei sodalizi che compongono la squadra di Protezione civile.

Le associazioni sono Radio Club Levante, Vab (Volontari Antincendio boschivo) – Gruppo Lupo, Associazione Nazionale Carabinieri in congedo – Liguria 2 e la locale sezione della Croce Rossa Italiana.

«Ringraziamo le nostre associazioni di Protezione civile per il presidio costante che garantiscono sul nostro territorio cittadino – dichiara il vicesindaco Emanuele Cozzio con delega alla Protezione Civile –. Una squadra di persone preparate che mettono a disposizione della comunità il loro tempo e le loro competenze e su cui possiamo sempre contare. Sono svariati gli ambiti in cui i nostri volontari sono impegnati: dalla prevenzione, agli interventi in eventi in corso e ripristini. E anche quest’anno è continuata la collaborazione con il Comune per interventi integrativi legati all’emergenza sanitaria».