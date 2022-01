Interventi di manutenzione straordinaria per il rinnovo dei binari e il miglioramento di circa quattro chilometri di linea sono programmati da Rfi nel prossimo fine settimana nella galleria Granarolo -Nodo di Genova. Per consentire le attività, programmate sabato 15 e domenica 16 gennaio saranno modificate le percorrenze di alcuni collegamenti. In particolare i regionali delle linee:

Genova-Torino, Sestri Levante-La Spezia-Genova e Genova-Acqui Terme possono modificare l’orario, anche in anticipo;

Ventimiglia – Albenga – Milano e Sestri Levante – Genova – Milano potranno modificare gli orari, anche in anticipo, due treni saranno effettuati con bus nella tratta Voghera – Milano,

Genova-Busalla-Arquata Scrivia-Novi Ligure potranno modificare gli orari, due collegamenti saranno sostituiti con bus,

I treni della Lunga Percorrenza (Intercity, Frecciabianca ed Eurocity) utilizzeranno l’itinerario via Busalla con alcune variazioni di orario e di percorrenza.

I canali di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati con la nuova offerta. Modifiche ulteriori nella locandina allegata.