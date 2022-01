Dal primo febbraio per entrare negli uffici del Comune di Recco sarà obbligatorio esibire il green pass base.

Chi non ne sarà in possesso, non potrà entrare.

Con l’entrata in vigore del Decreto legge numero 1 del 7 gennaio, dal 1° febbraio 2022 si introduce anche per gli utenti degli uffici pubblici l’obbligo di green pass base (ottenuto da tampone negativo in corso di validità, oltre che da vaccinazione e guarigione).