Cooperativa Radio Taxi Genova 5966 aderisce alla campagna “Emergenza freddo 2022-Viaggio nel tempo della solidarietà”, promossa a livello nazionale dall’associazione Tutti Taxi per Amore, e lancia una raccolta solidale di indumenti, puliti e in ottimo stato, coperte, sacchi a pelo e alimenti non deperibili, da donare ad associazioni sul territorio che si occupano dell’aiuto ai senza dimora.

Da lunedì 31 gennaio fino a giovedì 3 febbraio, sarà allestito un centro di raccolta presso il Circolo Taxi Genova in Via Rivoli 72 rosso, aperto dalle 10.30 sino alle 21. Per allargare la rete della solidarietà e della partecipazione, coinvolgendo anche chi non ha la possibilità di raggiungere autonomamente il centro raccolta, è previsto anche un servizio di raccolta a domicilio, unicamente al portone di casa. Per i cittadini interessati è a disposizione il numero di telefono 339 807 1958.

La consegna delle donazioni alle associazioni beneficiarie è prevista per sabato 5 febbraio.

«L’iniziativa è volta ad alimentare la cultura della solidarietà e del riuso anche attraverso la rete permanente e la collaborazione tra associazioni, centri anziani, cittadinanza e istituzioni che hanno messo a disposizione spazi sul territorio» spiega Marco Salciccia, presidente dell’associazione Tutti taxi per amore-OdV.

Alla campagna “Emergenza freddo 2022-Viaggio nel tempo della solidarietà” promossa da Tutti Taxi per Amore aderiscono i tassisti di 12 città italiane: oltre a Genova, Roma, Milano, Bari, Firenze, Bologna, Napoli, Mestre, Lecce, Messina, Sassari e Salerno.