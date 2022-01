Tutte le novità rispetto alle opportunità offerte al sistema economico dal Pnrr e dalle misure statali complementari e coerenti ad esso sono segnalate da Radar Pnrr – Sviluppo Economico.

Radar Pnrr è un’iniziativa dell’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria ed è anche una newsletter, che esce periodicamente come “serie speciale” della rivista elettronica del Por Fesr. Sarà assicurata una uscita mensile, con possibilità di numeri speciali per dare conto di ogni opportunità che si renderà di volta in volta disponibile sotto forma di avvisi, bandi e call.

Per consultare l’edizione di gennaio cliccare qui