Racing Force Group e ABB FIA Formula E World Championship hanno siglato un accordo pluriennale per l’utilizzo della tecnologia Driver’s Eye.

Il Driver’s Eye™ è la prima microcamera al mondo omologata dalla FIA (8 millimetri di diametro e 2,5 grammi di peso) posizionata all’altezza degli occhi sull’imbottitura protettiva all’interno del casco del pilota. La tecnologia brevettata è stata inizialmente sviluppata in Formula E e presentata all’E-Prix di Santiago del Cile nel gennaio 2020, ed è stata ampiamente utilizzata nelle stagioni successive.

Alexandros Miotto Haristos, coo di RFG, spiega: «La Formula E è sempre in prima linea nell’innovazione ed è un ambiente fantastico per sviluppare nuove tecnologie come il Driver’s Eye. Negli ultimi due anni la collaborazione è stata molto fruttuosa e questo nuovo accordo aiuterà a spingere ulteriormente i confini dell’innovazione in futuro. Ecco perché questo accordo è così importante per noi».

Per Aarti Dabas, chief media officer di Formula E, «Driver’s Eye porta i fan più vicino all’azione, fornendo una visione interna dell’abitacolo nel fervore delle intense corse ruota a ruota. Con la prima gara della stagione 8 dell’ABB FIA Formula E World Championship che inizierà il 28 e 29 gennaio, siamo lieti di stipulare questo accordo con il Racing Force Group, per migliorare la nostra copertura della gara dal vivo».