Da oggi è possibile richiedere anche online i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2020 e necessari per la presentazione dell’attestazione Isee (indicatore della situazione economica equivalente). La certificazione è disponibile in tempo reale; per poterla ottenere è necessario accedere tramite le proprie credenziali al sito poste.it nella sezione dedicata.

Il documento, che viene emesso su richiesta dell’intestatario, racchiude tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’Isee relative ai prodotti finanziari, in particolare riporta saldo e giacenza media dei conti attivi/estinti nel corso d’anno 2020, dei libretti di risparmio, dei Buoni Fruttiferi Postali, delle Postepay nominative e delle Carte Enti Previdenziali, il valore nominale dei Fondi di Investimento, la posizione dei Deposito Titoli nonché l’attestazione dei premi versati per polizze assicurative ed è disponibile qui.

Sui siti poste.it e postepay.it, i dati per la presentazione dell’attestazione Isee possono essere richiesti anche grazie all’assistente digitale di Poste Italiane. Disponibile inoltre il numero verde 800 00 33 22.

Le nuove modalità di accesso al servizio confermano il processo di digitalizzazione avviato da Poste Italiane.