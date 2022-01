È necessario portare i binari in tutti i terminal del porto di Genova per utilizzare in pieno i vantaggi offerti dal Terzo valico e digitalizzare le procedure nei porti. Lo ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova Francesco Maresca commentando quanto emerso ieri durante il tavolo porto-città che si è svolto alla presenza del sindaco Marco Bucci e dei rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale mar Ligure occidentale.

«Come ha ribadito il sindaco – ha spiegato Maresca – «occorre non abbassare l’attenzione sulle infrastrutture strategiche per la nostra città quindi sulla realizzazione di Terzo Valico e Gronda e in parallelo pensare che non si possa prescindere dalla cura del ferro a servizio del porto, in particolare nell’ultimo miglio, portando binari in tutti i terminal, altrimenti, una volta ultimata una grande opera attesa da decenni come il Terzo Valico non potrà esprimere tutte le proprie potenzialità».

Secondo Maresca è «Prioritario anche proseguire con celerità nel processo di digitalizzazione delle procedure, indispensabile per la competitività del nostro scalo, degli operatori della portualità e per snellire i flussi da e per il porto che hanno evidenti ricadute sulla viabilità cittadina»