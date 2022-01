Scattano da oggi, venerdì 21 gennaio, importanti modifiche alle aree di sosta sul lungomare di Pegli.

In via sperimentale, nel tratto compreso tra viale Pallavicini e via Mulinetti di Pegli (precisamente dall’altezza con Vico Sinope e il civico 9 nero) sono istituiti una quindicina di nuovi parcheggi a disco orario nei giorni feriali, per un’ora, dalle 9 alle 19, e liberi dalle 19 alle 9 della mattina successiva e nei giorni festivi. Due di questi parcheggi dalle ore 07 alle 11.30 saranno riservati al carico-scarico merci.

«È un provvedimento che aggiunge parcheggi alla zona e soprattutto riordina la sosta nell’area del lungomare e delle zone limitrofe garantendo un equilibrio tra le esigenze dei cittadini e quelle dei commercianti – spiegano gli assessori alla Mobilità Matteo Campora e al Commercio Paola Bordilli – la misura va a sanare le annose problematiche di sosta e viabilità sulle vie limitrofe come via Caracciolo, dove è in corso una riorganizzazione e riqualificazione dell’area».