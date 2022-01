Omp Racing, marchio di Racing Force Group, ha firmato un accordo pluriennale con NIO 333 Formula E e diventa fornitore ufficiale di abbigliamento tecnico per i piloti e i meccanici del team a partire dalla stagione 2021-2022 del campionato mondiale Formula E.

OMP Racing è leader mondiale nella progettazione, nel design e nella produzione di dispositivi di sicurezza per auto da corsa e piloti, ed è presente in tutti i campionati. Fornirà ai piloti 333 Oliver Turvey, Dan Ticktum e Adam Carroll l’abbigliamento tecnico: tute, scarpe, guanti e underwear; tutti i prodotti sono frutto del lavoro di ricerca, sviluppo e produzione della sede del gruppo di Ronco Scrivia, in provincia di Genova.

Come fornitore ufficiale, OMP Racing fornirà al team anche borse e valigie, e il suo marchio avrà visibilità negli spazi di competenza del team NIO 333 Formula E, durante tutti i weekend di prove e gara del principale campionato elettrico mondiale.

Emma Bearpark, marketing and commercial manager di NIO 333 Formula E Team, afferma: «Siamo contenti di accogliere OMP Racing nella famiglia NIO 333 Formula E. La sicurezza dei nostri piloti è la nostra maggiore priorità, e dal moment oche OMP è uno dei leader nel campo dell’abbigliamento high-tech per il motorsport di alto livello siamo felici di aver raggiunto un accordo pluriennale».

Bruno Curletto, sales and motorsport director di Racing Force Group, aggiunge: «Chi lavora a NIO 333 Formula E ha la stessa passione per la ricerca e per la tecnologia che abbiamo noi, e questa è la premessa perfetta per una collaborazione fruttuosa».