Realtà turistica consolidata, la Liguria registra transazioni immobiliari stabili tra il secondo e terzo trimestre del 2021, ma in continua crescita rispetto agli anni precedenti. Questo è ciò che emerge dalla terza edizione del Real Estate data hub realizzato da Re/Max Italia e Avalon Real Estate.

Tra le località con opportunità di investimento più interessanti, lo studio segnala la zona costiera che va da Finale Ligure ad Albenga (includendo Loano, Pietra Ligure, Ceriale, Borghetto). In provincia di Genova l’attenzione si focalizza sul Tigullio da Santa Margherita a Sestri Levante (e quindi Chiavari e Lavagna).

Sulla base dei dati del transato relativi al terzo trimestre 2021, il Centro Studi Re/Max Italia ha elaborato un’analisi del mercato turistico residenziale nelle città costiere italiane da cui emerge un trend stagionale delle vendite in linea con gli anni 2018-2019, con dei picchi di attività nel secondo e quarto trimestre.

In particolare, in Liguria, il mercato immobiliare turistico risentirà positivamente del potenziamento dei collegamenti del Capoluogo con Milano e Torino, previsto dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Inoltre, il Terzo Valico che collegherà Genova con il Nord Europa, crea forti aspettative per un’ulteriore crescita anche a livello turistico.

Real estate data hub

Real Estate data hub è uno strumento di analisi innovativo per tutti gli stakeholder del mercato immobiliare. Dati reali di transato, know how ed expertise confluiscono in un’unica banca dati che consente a data hub di offrire un punto di vista originale e costantemente aggiornato del panorama immobiliare italiano. Considerazioni e previsioni sono basate su dati reali di transato elaborati dal Centro Studi di Re/Max Italia e da Avalon Real Estate e supportate da tabelle, grafici e infografiche puntuali.

Per quanto riguarda invece il mercato immobiliare residenziale, direzionale e logistico, il focus sulla Liguria e su Genova mostra per il residenziale in Liguria un incremento delle transazioni rispetto al 2019 e al 2020, con i cinque locali o più preferiti nel 34% dei casi e una permanenza sul mercato che va dai 137 ai 177 giorni per la vendita e dai 71 ai 113 giorni per l’affitto. L’attività a Genova rispecchia l’andamento regionale con un aumento dei prezzi di locazione su base trimestrale nel 2021 tra secondo e terzo trimestre (7,3 euro al mq). Il 74% degli appartamenti venduti sono di classe energetica G.

Per quanto riguarda il direzionale su Genova, nel secondo e terzo trimestre 2021 si è registrata una ripresa sostanziale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando il livello del 2019. I quartieri più attrattivi sono Carignano/Sarzano-Sant’Agostino, e Brignole. I rendimenti lordi sul secondo trimestre 2021 dimostrano una differenza tra le zone periferiche e quelle centrali, in cui si registrano valori più contenuti.

Sul commerciale a Genova l’offerta degli spazi disponibili è piuttosto stabile. I valori dei canoni di locazione mostrano una leggera contrazione rispetto al 2020 con l’eccezione di via XX Settembre.