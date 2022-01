Leonardo ha finalizzato l’acquisizione da Square Lux Holding II sàrl., società controllata da fondi assistiti da Kohlberg Kravis & Roberts & Co. L.P., della partecipazione del 25,1% di Hensoldt Ag al prezzo di 606 milioni di euro.

Hensoldt è società leader in Germania nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, con un portafoglio in continua espansione nella sensoristica, gestione dei dati e robotica.

L’operazione contribuisce a realizzare l’obiettivo strategico di acquisire una posizione di leadership nel mercato europeo dell’elettronica per la difesa, come definito nel Piano “Be Tomorrow – Leonardo 2030”.