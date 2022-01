Mentre il Rally Dakar 2022-Saudi Arabia è in pieno corso di svolgimento, sono già pronte a schierarsi in pole position le due navi della Ignazio Messina & C. che imbarcheranno nel porto di Jeddah e trasporteranno nel viaggio di ritorno l’intera comitiva della più famosa competizione motoristica del mondo.

La Dakar 2022 si snoda lungo 8.375 km complessivi, di cui 4.258 km cronometrati, e impegna oltre 1.000 piloti, divisi in 6 categorie in base alla tipologia di veicolo.

Il Rally si concluderà venerdì 14 gennaio a Jeddah, tappa regolare dei principali servizi di linea della Ignazio Messina & C., dove i veicoli verranno imbarcati sulla Jolly Vanadio e sulla Jolly Cristallo che salperanno alla volta di Marsiglia.

«Per noi – sottolinea Ignazio Messina, amministratore delegato della compagnia – è un grande onore e fonte di prestigio essere official carrier della Dakar 2022 e partner della Saudi Automobile & Motorcycle Federation e di Axelerom. Contribuire ed essere parte attiva della macchina organizzativa di un così importante evento, curandone la logistica e il trasporto di tutti i veicoli, auto e moto, mezzi di assistenza, elicotteri, è sicuramente un modo prestigioso di festeggiare i nostri primi cento anni di attività».