Mancano pochi giorni all’avvio del percorso formativo di “Business Training” organizzato dal Comune della Spezia in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale della Spezia, con il supporto tecnico dell’incubatore d’impresa Tigullio Digital – Wylab.

Un percorso realizzato nel quadro dell’azione pilota “La Rete per il Lavoro” all’interno del progetto strategico “MA.R.E. – Marché transfrontalier du travail et Reseau des services pour l’Emploi” e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado della Spezia sul tema dell’imprenditorialità. Obiettivo del percorso: sviluppare abilità trasversali, come la capacità di pensare in modo critico, lo spirito di iniziativa, la capacità di risolvere problemi e di lavorare in gruppo.

Il focus del percorso formativo di “Business Training” è di promuovere l’introduzione dell’educazione all’imprenditorialità nella scuola e aiutare gli studenti, in collaborazione con i docenti di riferimento di ciascun istituto, a sviluppare capacità utili nel mondo del lavoro: prendere decisioni, saper affrontare problemi e risolverli, lavorare in squadra, gestire il rischio, elaborare un’idea e saperla presentare e comunicare.

Si parte il 12 gennaio alle 11 con l’incontro informativo rivolto ai docenti degli istituti secondari, cui seguiranno 10 incontri da 2 ore ciascuno rivolti agli studenti di scuole medie e superiori, con percorsi diversificati in base all’età.

Al termine del percorso formativo gli studenti che avranno partecipato al “Business Training” avranno l’opportunità di “sfidarsi” in un contest, un concorso di idee nell’ambito del quale mettere in atto le conoscenze apprese, lavorando in team a progetti di impresa o di professione e diventando protagonisti attivi dell’esperienza formativa. A seguito della chiusura del contest verranno selezionati i migliori progetti che saranno presentati nell’ambito di un evento pubblico. Una Giuria decreterà la classifica finale e premierà le migliori proposte.

Per prendere parte all’incontro informativo, i docenti dovranno registrarsi qui. L’incontro avrà luogo su piattaforma Zoom.