Il Gruppo De Wave, che ha sede a Genova, ha annunciato di essere stato selezionato come appaltatore principale per l’allestimento della più recente nave di Scenic Luxury Cruises, la Scenic Eclipse II, attualmente in costruzione presso la MMK Yacht Division di Scenic Group a Rijeka, Croazia.

La nave segue il percorso tracciato dalla sorella Scenic Eclipse I, sulla quale De Wave è intervenuta, che ha fissato nuovi standard nelle crociere oceaniche ultra-lusso. Il Gruppo De Wave realizzerà a bordo alcune delle più prestigiose aree di lusso e installazioni tecniche avanzate: 114 suite a sei stelle per gli ospiti; Wet rooms delle suite per gli ospiti; Corridoi dell’area suite per gli ospiti; Sale da pranzo e impianti di approvvigionamento, comprese le cucine e le celle frigorifere; Cabine dell’equipaggio; Aree per l’equipaggio; Corridoi dell’equipaggio.

Riccardo Pompili, ceo del Gruppo De Wave, dichiara: «Siamo molto orgogliosi del ruolo che ci è stato affidato nell’allestimento di questa nave ultra-lusso, in particolare le sontuose suite per gli ospiti e le straordinarie spa suite».

Queste concept suite, che spaziano dai 46 ai 50 mq, sono dotate di doppie vasche idromassaggio disegnate da Philippe Starck, docce nebulizzate vitalizzanti per la cromoterapia, accessori ultra-lusso, inoltre, secondo la società di classificazione navale Bureau Veritas, raggiungono i più alti livelli di isolamento acustico che si possano trovare su qualsiasi nave.

Secondo “Discovery Yacht” della compagnia Scenic, l’Eclipse II offrirà un’esperienza di crociera superlativa. Coccolerà fino a 228 ospiti in 114 suite a sei stelle e li porterà a esplorare molti dei più memorabili e al tempo stesso meno visitati luoghi della Terra: dagli immensi ghiacciai della Groenlandia ai maestosi fiordi norvegesi e agli splendori geologici dell’Islanda. L’esperienza di spedizione offerta sarà altrettanto esclusiva, guidata da un esperto Discovery Team per esplorare lungo, sotto e sopra l’orizzonte per mezzo di zodiac, sottomarino ed elicottero.

La cerimonia del taglio dell’acciaio per Scenic Eclipse II si è tenuta il 24 aprile 2020, e l’ordine di De Wave per 810 metri quadrati di suite, cabine e corridoi, più 763 metri quadrati di aree di ristorazione e catering, è previsto per la consegna nel 2023.

De Wave Group

De Wave Group è un global manufactor e global contractor per navi da crociera e yacht, con un fatturato annuo di 200 milioni di euro, che serve l’intero spettro degli allestimenti interni di navi da crociera e yacht, dalle nuove costruzioni fino al refitting e all’assistenza post-vendita. Grazie ai 600 lavoratori qualificati e alla proprietà di propri impianti di produzione specializzati con un’area di produzione coperta complessiva di 65.000 mq, il Gruppo offre i più elevati standard di qualità nel settore. Il gruppo è composto da 3 aziende, ciascuna delle quali è una leader nel proprio segmento all’interno del mondo del Marine Interior Design: De Wave per le cabine e le wet units, Precetti per le aree catering, Spencer Contract per le aree pubbliche e per gli Yacht.

De Wave Group ha sede a Genova, uffici e centri operativi in Italia (Vazzola, Monfalcone, Venezia, Sovizzo, Scorzè, Trieste), Francia (Saint Nazaire), Germania (Papenburg), Polonia (Lipno) e Finlandia (Turku). A Singapore e a Miami hanno sede rispettivamente i quartieri generali per l’area asiatica e oceanica e per gli Stati Uniti.