Obbligo vaccinale per le persone con più di cinquant’anni. È la misura emersa questo pomeriggio durante la cabina di regia politica a Palazzo Chigi. Il Governo è orientato a imporre l’obbligo di Super Green Pass sul posto di lavoro ( che si ottiene solo con vaccino o la guarigione dal Covid) per chi ha più di 50 anni. Ma anche chi è senza impiego e ha superato la soglia dei 50 anni, dovrà comunque vaccinarsi. Le nove misure riguardano una platea di quasi 2,3 milioni di persone non vaccinate.

All’incontro hanno partecipato, oltre al presidente del Consiglio Mario Draghi e ai capidelegazione delle forze politiche che sostengono l’esecutivo, anche il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il capo del Cts Franco Locatelli.

Terminata la cabina di regia, ha preso avvio l’incontro tra il Governo e i rappresentanti delle Regioni (partecipano anche l’Anci e l’Upi). Dopo il vertice sarà compito del Consiglio dei ministri formalizzare le soluzioni anche per quanto riguarda mart working e nuove regole per la Dad a scuol. Il Consiglio dei ministri per il varo della nuova stretta è previsto per questa sera.