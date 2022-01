Giglio Group sigla accordo con Stardust per un marketplace degli Nft per influencer e artisti

Gli Nft sono i non fungible token, ossia certificati di proprietà su uniche opere digitali validati da blockchain

Giglio Group spa ha siglato un importante accordo con Stardust spa, l’innovativa realtà che in un solo anno ha saputo conquistare una sempre più ampia fetta di mercato industrializzando il mondo dell’influencer marketing, con un network di oltre 500 creator e talent e che grazie ai legami con le major e con il mondo delle celebrities e dello Sport ha accesso diretto ad artisti nazionali e internazionali. L’obiettivo della partnership è sviluppare attività di marketplace di Nft (non fungible token, ossia certificati di proprietà su opere digitali) e metaverso e realizzare un sistema e-commerce “full service”.

La partnership strategica avrà l’obiettivo di sviluppare sistemi in blockchain e, sfruttando la sinergia tra Giglio Group e Stardust, lancerà a breve sul mercato un marketplace di Nft dedicato agli influencer e agli artisti che potranno vedere realizzate collections esclusive in tiratura limitata e acquistabili dagli utenti e dai fan, con la possibilità per alcune collezioni di ricevere, associato al Nft, anche il prodotto fisico, la cui certificazione di autenticità sarà rappresentata dal relativo sistema BlockChain e che sarà alla base della piattaforma.

Il marketplace consentirà l’acquisto degli Nft anche agli utenti e ai fan meno esperti di Nft grazie ad un esclusivo sistema di creazione di un wallet interno alla piattaforma dove collezionare i propri Token con la possibilità di trasferirli in ogni momento a un proprio portafoglio esterno.

Peculiarità del marketplace sarà anche il sistema di mercato secondario che consentirà agli utenti e ai fan che hanno acquistato degli Nft di poterli rivendere nel tempo all’interno della stessa piattaforma, consentendo così alla community di potersi scambiare gli esclusivi token durante il loro percorso di crescita in popolarità e rarità.

Giglio Group, a seguito della nascita della nuova divisione Giglio Meta, dedicata allo sviluppo di progetti legati agli Nft e al Metaverso, ha avviato la procedura di costituzione della società Meta Revolution srl, incentrata esclusivamente sulla nuova business unit.

Nel 2021, secondo Chainalysis, il mercato mondiale degli Nft ha generato transazioni per 26,9 miliardi di dollari in criptovalute.